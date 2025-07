Das kleine Gotteshaus in Blumerode konnte durch Hilfe von Einwohnern und Spendern nach der Wende gerettet werden. Kürzlich wurde eine neue Eichentür eingebaut. Nun soll gefeiert werden.

Fotos von Kirchenrettung in Blumerode gesucht

Wieder einen Schritt weiter gekommen: Pfarrerin Christin Schulze-Gerlach freut sich über die neue Kirchentür in Blumerode.

Blumerode/MZ. - Steckt Pfarrerin Christin Schulze-Gerlach den Schlüssel in das Schloss der Kirche in Blumerode, um die Tür zum kleinen Gotteshaus zu öffnen, erfüllt sie das neuerdings mit ganz besonderer Freude. Die Tür ist nagelneu und ersetzt die in die Jahre gekommene Vorgängerin.