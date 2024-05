Der Saalekreis hat jetzt eine Freiwilligenagentur, die in Merseburg ihre Türen geöffnet hat. Sie hat zum Ziel, Engagement in der Region zu fördern und bietet kostenlose Beratung an.

Erste Freiwilligenagentur im Saalekreis gestartet - So will sie das Ehrenamt fördern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Ob im Sportverein, in der Seniorenarbeit oder bei der Freiwilligen Feuerwehr: Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Doch viele Menschen wissen nicht, was zu ihnen passt oder welche Möglichkeiten es vor Ort überhaupt gibt. Andere wollen ein eigenes Projekt starten, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen und was man beachten muss. Um genau solche Fragen zu klären, gibt es jetzt eine Freiwilligenagentur im Saalekreis. Sie hat zum Ziel, ehrenamtliches Engagement in der Region zu fördern und zu unterstützen. Die Agentur, die in Trägerschaft der Awo ist, ist im Mehrgenerationenhaus in Merseburg ansässig.