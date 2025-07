Vor Baustart am Schützenplatz in Sangerhausen: Bürger können sich ab demnächst Blumen ausgraben und kostenlos mitnehmen.

Kostenloses Angebot - Sangerhausen ruft auf zu „Rosenrettung“ am Schützenplatz

Sangerhausen - Demnächst geht es los mit den Arbeiten am Sangerhäuser Schützenplatz: Die Baufirma wird dort in diesem Monat damit beginnen, den seit Jahren geplanten neuen Wasserspielplatz zu schaffen. Im Vorfeld der Arbeiten ruft die Sangerhäuser Stadtverwaltung nun zu einer besonderen Aktion auf, um die auf dem Bauplatz vorhandenen Rosen zu retten. (Was es dabei zu beachten gibt, lesen Sie hier).