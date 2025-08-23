Zeitz/HMN. - Noch bis 16 Uhr können sich die Besucher der Feuerwehr Zeitz Einsatzübungen der Feuerwehr und des DRK Zeitz ansehen. Ebenso informiert die Polizei, die Firma Hamal, die Drohnenstaffel Theißen sowie die Motorradstaffel der Maltheser auf der Parkplatz Besenstraße in Zeitz über ihre Arbeit. Ebenso sind Führungen durch die Feuerwache möglich. Groß und Klein können sich die Technik anschauen und an einem Feuerlöschertraining teilnehmen. Außerdem gibt es Löschwände und Hüpfburg für die Kinder.