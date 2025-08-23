Marktplatz Wittenberg Springbrunnen sollte Ende Juli wieder funktionieren – doch er bleibt defekt
Die Wasserfontäne auf dem Marktplatz in Wittenberg bleibt weiterhin außer Betrieb. Eigentlich sollte sie seit Ende Juli wieder sprudeln. Warum sich die Reparatur weiterhin verzögert.
Wittenberg/MZ - Die seit Monaten außer Betrieb stehende Wasserfontäne auf dem Wittenberger Marktplatz bleibt vorerst weiterhin defekt. Eigentlich sollte diese bis Ende Juli wieder funktionieren.
Außerdem interessant: Schwimmende Plattform am Schwanenteich in Wittenberg – was dahinter steckt
Wie Stadtsprecher Adrian Kuhrmann sagt, warten die Stadtwerke derzeit auf eine Rückmeldung des Herstellers, wann das benötigte Ersatzteil eingebaut werden kann. Einen konkreten Zeitpunkt gebe es bislang nicht.
Der „Springbrunnen“ ist vor zwei Jahren installiert worden.