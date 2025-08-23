Die Wasserfontäne auf dem Marktplatz in Wittenberg bleibt weiterhin außer Betrieb. Eigentlich sollte sie seit Ende Juli wieder sprudeln. Warum sich die Reparatur weiterhin verzögert.

Springbrunnen sollte Ende Juli wieder funktionieren – doch er bleibt defekt

Die Wasserfontäne auf dem Wittenberger Marktplatz bleibt weiter still.

Wittenberg/MZ - Die seit Monaten außer Betrieb stehende Wasserfontäne auf dem Wittenberger Marktplatz bleibt vorerst weiterhin defekt. Eigentlich sollte diese bis Ende Juli wieder funktionieren.

Wie Stadtsprecher Adrian Kuhrmann sagt, warten die Stadtwerke derzeit auf eine Rückmeldung des Herstellers, wann das benötigte Ersatzteil eingebaut werden kann. Einen konkreten Zeitpunkt gebe es bislang nicht.

Der „Springbrunnen“ ist vor zwei Jahren installiert worden.