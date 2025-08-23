Fahrlehrer Peter Richter aus Jessen gibt Auskunft. Schüler kommen auch aus benachbarten Bundesländern. Welche Beträge in Wittenberg fällig sind und warum die Kosten gestiegen sind.

Fahrschüler im Fokus: So läuft die Ausbildung in Jessen und Wittenberg

Peter Richter von der Jessener Fahrschule LHS kann sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen.

Jessen/Wittenberg/MZ. - „Wir bilden derzeit 200 Fahrschüler aus“, sagt Peter Richter, Fahrlehrer der Jessener „Landmaschinenhandel- und Service GmbH“ (LHS), der sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen kann. Trotz des Ansturms ist Richter bemüht, die Wartezeit bis zum Startschuss nicht zu lang werden zu lassen, denn für viele ist der Führerschein der Schlüssel zu mehr Freiheit und Flexibilität – ob für den Weg zur Arbeit, den Familienalltag oder spontane Ausflüge.