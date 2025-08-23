Die Kündigung des Vertrages über das Köthener Flugplatzgelände betrifft auch die Flugschule Magdeburg, die dort einen Standort hat. Ein Bürger aus dem Rheinland schreibt Offenen Brief an Oberbürgermeisterin Christina Buchheim.

Aus dem Nest geworfen: Wie es nach der Kündigung zwischen Wimex und Flugsportverein für die Flugschule weitergeht

Silvio Büttner betreibt die Flugschule Magdeburg, die auch in Köthen Piloten ausbildet – jedenfalls bislang.

Köthen/MZ. - Wenn zum 30. September der Vertrag des Flugsportvereins für das Flugplatzgelände ausläuft, bedeutet das nicht nur das Ende für Vereinsaktivitäten auf dem Gelände. Auch die Flugschule Magdeburg, die dort seit knapp fünf Jahren einen Nebenstandort betreibt, muss den Köthener Flugplatz dann verlassen.