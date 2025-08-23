Picobello sauber ist die Radegaster Kirche samt Turm nach dem Einsatz vieler fleißiger Helfer. Am Sonntag wird hier gefeiert: 150 Jahre nach der Wiedereinweihung. Alle sind eingeladen.

Hatten eine Menge zu schleppen: Pfarrerin Anke Zimmermann (li.) und Helferin Silvia Kühnast schafften sich oben im Kirchturm.

Radegast/MZ. - „Wir haben hier doch auch schon oft gefeiert.“ Für Karin Reul ist es deshalb selbstverständlich, sich den Putzeimer und ein paar Lappen zu schnappen – und den Staub der vergangenen Jahrzehnte von Türrahmen oder Treppenläufen zu entfernen. Am Seiteneingang der Kirche ist sie gemeinsam mit Ulrike Barkowski zugange, die es als „Bürgerin von Radegast“ – ähnlich wie Karin Reul – irgendwie als ihre Pflicht ansieht, mit anzupacken. Außerdem will sie am Sonntag auf den Turm, wie sie voller Vorfreude verkündet.