In der Schokoladenmanufaktur gehen die Köstlichkeiten fürs Fest vom Band. Wie der Verkaufsleiter die aktuelle Situation in der Branche einschätzt.

Von Andreas Richter 23.08.2025, 06:00
Beata Wolska arbeitet an der Verpackungsstrecke der Argenta- Schokoladenmanufaktur.
Beata Wolska arbeitet an der Verpackungsstrecke der Argenta- Schokoladenmanufaktur. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Ununterbrochen laufen die kleinen Schokobärchen übers Band. Ute Werner, seit 18 Jahren in der Argenta-Schokoladenmanufaktur beschäftigt, sorgt immer wieder für Nachschub. „Das ist unser Bärchenwickler. Hier bekommen die kleinen Figuren jetzt ihr Winterkleid“, erklärt Axel Dietrich, Verkaufschef bei Argenta. Rund 36.000 weihnachtlich eingekleidete Schokobärchen verlassen in einer Acht-Stunden-Schicht das Band.