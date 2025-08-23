Die letzte Etappe der Deutschland-Tour führt auch durch die Region. Was Radsportbegeisterte wie Radrennfahrer erwartet und welches Ziel es gibt.

Die Deutschland-Tour 2025 - hier ein Foto von der ersten Etappe - kommt bei der vierten und letzten Etappe auch in den Vorharz.

Vorharz/MZ. - Die Vorfreude ist groß: Nur noch wenige Stunden, dann rollt das Feld mit mehr als 100 Radfahrern auf der vierten und letzten Etappe der Deutschland-Tour am Sonntag, 24. August, auch durch den Salzlandkreis und den Landkreis Harz. „Damit kommt Spitzensport in die Region“, sagt Mark Hörstermann, der für den Harz- und den Salzlandkreis zuständige Abschnittskoordinator bei der Deutschland-Tour 2025.