Landkreis Harz/Salzlandkreis/MZ. - „Jedes Dorf entlang der Strecke feiert, dass die Deutschland-Tour vor die Haustür kommt“, sagt Mark Hörstermann. Zum gemeinsamen Jubeln im Rahmen des Radsport-Etappenrennens gibt es sogenannte Stimmungsnester, die beispielsweise von örtlichen Vereinen geplant werden. „Bereits 15 Stimmungsnester sind angekündigt, weitere werden wohl noch dazukommen“, sagt der für den Harz- und den Salzlandkreis zuständige Abschnittskoordinator bei der Deutschland-Tour 2025. Unter anderem durch den Vorharz führt am Sonntag, 24. August, die vierte Tour-Etappe.