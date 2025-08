Die Deutschland-Tour 2025 führt durch die Verbandsgemeinde Vorharz. Wann die Radrennfahrer in den Orten erwartet werden, und warum die Harzer für besonders viel Stimmung sorgen sollten.

Vorharz/MZ. - Ob der Vorharz am Sonntag, 24. August, im Fernsehen zu sehen sein wird? Wenn die Profi-Radsportler der Deutschland-Tour durch Hausneindorf und Co. sausen. Zumindest wollen ARD und ZDF bis zu zwei Stunden live zeigen von der Tour, an der 20 internationale und nationale Teams mit jeweils sechs Fahrern teilnehmen.