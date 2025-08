Um eine Lücke in der geplanten Präsentation der Porträts der Äbtissinnen des Quedlinburger Stifts in der neuen Museumsausstellung zu schließen, wurden Frauen gesucht, die sie darstellen möchten. Wie viele Bewerberinnen es gibt, woher sie kommen, und wie es jetzt weitergeht.

Äbtissin gesucht: So viele Frauen wollen Stifts-Chefin in Quedlinburg werden

Das Museum, das sich in den Stiftsgebäuden in Quedlinburg befindet, wird gerade erweitert und komplett neu gestaltet.

Quedlinburg/MZ. - In der neuen Ausstellung im Museum auf dem Stiftsberg sollen die Äbtissinnen, die dem Damenstift in Quedlinburg einst vorstanden, in einer Porträtgalerie gezeigt werden. Nur gibt es nicht von allen ein Gemälde. Der Museumsbereich der Stadt hatte eine nicht alltägliche Idee: Mit „Äbtissin gesucht!“ lud er Frauen ein, Stiftsvorsteherinnen ihr Gesicht zu geben.