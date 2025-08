Merseburg/MZ. - Die Stadt Merseburg will eine ihrer prominentesten Immobilien verkaufen. Wie Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) erklärt, strebt die Kommune an, ihren Anteil an der Rischmühlenhalle zu veräußern. Abnehmer soll der Saalekreis werden. Beiden gehört die Dreifelderhalle seit vielen Jahren gemeinsam, sie teilen sich bisher auch die Investitionskosten, was in der Vergangenheit immer wieder für Spannungen sorgte.

