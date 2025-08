In „Naumann’s Schuppen“ in Aken kehren Radurlauber, Motorradfahrer und Einheimische ein. Warum sich dort alle wohlfühlen - und wie die besondere Adresse „Am Russendamm“ zustande kam.

Anhalts schönste Biergärten - Wie „Naumann's Schuppen“ in Aken mit Genuss und Blick auf die Elbe punktet

Eine Kellnerin bedient Gäste auf der überdachten Terrasse von „Naumann’s Schuppen“ nahe dem Ufer der Elbe in Aken. Das Lokal feierte vor wenigen Tagen sein zehnjähriges Bestehen.

Aken/MZ. - In der Immobilienbranche gibt es eine Redensart, wenn es um den Wert eines Grundstücks oder eines Gebäudes geht: „Die drei wichtigsten Faktoren für den Preis sind die Lage, die Lage – und die Lage.“ Die Redensart lässt sich auf die Attraktivität von Biergärten übertragen, wie sich beim Besuch von „Naumann’s Schuppen“ in Aken an einem Werktag gegen 13.30 Uhr zeigt: Obwohl es nieselt, ist die überdachte Terrasse gut besucht.