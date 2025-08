In einem Zelt findet ein Besucher 50 bis 70 hochpreisige Handys in Plastiktüten.

Gräfenhainichen/Wittenberg/MZ - Was als perfekter Festivaltag begann, nahm eine unerwartete Wendung: Ein Besucher des Splash-Festivals 2025 verlor offenbar sein Handy. Doch was er am nächsten Morgen in einem Zelt entdeckte, lässt derzeit das Internet staunen.