Jens Trautmann führt eine regional bekannte Werbeagentur und ist in seiner Heimatstadt Nebra auf vielfältige Weise aktiv. Am 30. August legt er eine bühnenreife Performance hin.

Chef von Werbeagentur ehrenamtlich in Nebra engagiert

Nebra - Ob Jens Trautmann so freudig wie erhofft in den Monat August gestartet ist, hat sich am gestrigen Freitagabend (1. August) erst nach Redaktionsschluss entschieden. Mit seinen zwei Handvoll Kumpels vom Schalke-Fanclub Nebra verfolgte der 53-Jährige da gebannt die TV-Übertragung vom Saisonauftakt-Match der 2. Fußball-Bundesliga zwischen seinen Schalker „Knappen“ und Hertha BSC, hoffte gegen die favorisierten Berliner wenigstens auf ein 1:1-Remis.