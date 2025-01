Nebra. - Für die Mitglieder des Nebraer Schalke-Fanclubs „Blau-Weiße Unstrutperle“ ist der 27. Dezember immer so etwas wie der dritte Weihnachtsfeiertag. Denn dieses Datum ist für sie eng verbunden mit dem Fußballturnier, das sie in der Nebraer Unstrut-Halle in Gedenken an Andreas „John“ Silber austragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.