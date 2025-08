Freunde aus Tosu zu Gast in Zeitz Tagebau und KZ-Besuch - was die Austauschschüler aus Japan am meisten beeindruckt hat

Seit dem Jahr 2004 besteht in Zeitz der japanisch-deutsche Schüleraustausch. Diesen Sommer sind die Gäste aus Tosu in der Elsterstadt. Was die jungen Menschen am meisten beeindruckt.