Auch Könnern hat jetzt seinen Steg an der Saale, das Pretziener Wehr wird für 150 Jahre Kampf gegen die Flut gefeiert, ein Löderburger erzählt Geschichten mit Fotos aus dem Tierreich: Im Ticker von Dienstag, 19. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Das ist neu am Dienstag:

6.58 Uhr: Der Countdown läuft: Am Donnerstag startet das 13. Ascania Pferdefestival auf der Ascherslebener Herrenbreite. Einmal mehr wird inmitten der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts ein hochkarätiges Reit- und Fahrturnier ausgetragen.

Neben Springprüfungen bis zur schweren Klasse mit drei Sternen sind unter anderem ein Kutschenkorso und ein Galaabend mit Livemusik unter Flutlicht geplant. Das Rahmenprogramm bietet bis Sonntag Spaß und Abwechslung für die ganze Familie.

Tageskarten und Kombitickets, die das gesamte Wochenende gültig sind, gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Könnern hat jetzt den teuersten Steg an der Saale

6.24 Uhr: Die Steganlagen entlang der Saale im Salzlandkreis sind komplett. Auch in Könnern konnte am Montag feierlich Einweihung gefeiert werden.

Im Beisein von Landrat Markus Bauer (4. von rechts) und Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszewski (6. von rechts) und mehreren Könneranern ist die neue Steganlage in Könnern eingeweiht worden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Am Ende wurde der Spaß für die Stadt deutlich teurer als geplant. Warum der Bürgermeister trotzdem zuversichtlich ist, erklären wir Ihnen hier.

Heides Geschichten aus dem Tierreich

6.11 Uhr: Die Natur in und um Staßfurt erzählt dem leidenschaftlichen Fotografen einiges. So einer ist Christian Heide aus Löderburg.

Christian Heide aus Löderburg ist leidenschaftlicher Naturfotograf – seine Geschichten bewegen zuweilen die Region. (Foto: Tobias Winkler)

Und mit seinen Beobachtungen sorgt er auch immer mal für Schlagzeilen. Was er selbst alles zu erzählen hat, lesen Sie hier.

Pretziener Wehr kämpft schon 150 Jahre gegen die Flut

5.53 Uhr: Im Jahr 1875 eingeweiht, feiert das Pretziener Wehr in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Die 150 Jahre sollen groß gefeiert werden.

Dieses aktuelle Foto zeigt das Pretziener Wehr mit seinen technischen Randanlagen aus der Luft. (Foto: Olaf Koch/Fliegerclub Schönebeck)

Es ist ein Meilenstein deutscher Ingenieurskunst, und es wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Dabei ist es noch so agil wie am ersten Tag und erfüllt seine Aufgaben tadellos.