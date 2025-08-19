In Nachterstedt gründet sich mit „Dorfklang“ ein neuer Verein, dem es vor allem um Musik geht. Aber auch um Angebote für den Nachwuchs.

Wie vier Nachterstedter DJs für einen völlig neuen „Dorfklang“ sorgen wollen

Der Nachwuchs ist bei den „Dorfklanglern“ immer dabei. Auch für die Kleinen soll es Angebote vom Verein geben.

Nachterstedt/MZ - Warum die Vereins-T-Shirts ausgerechnet hellblau sind? „Nein, eine tiefere Bedeutung hat das eigentlich nicht. Es passt einfach von der Farbe her am besten zu unserem Logo“, zeigt Janine Weidner auf die farbige Grafik, bei der aus einem Brunnen bunte Noten sprudeln. Denn Musik sei genau das, worum es dem neugegründeten Nachterstedter Verein „Dorfklang“ gehe.