Justin Fröhling studiert Physik und Sport auf Lehramt in Halle – und unterrichtet parallel schon als Teilzeitlehrkraft am Stephaneum. Warum das für die Unterrichtsversorgung wichtig ist.

Aschersleben/MZ - Der Weg von der Uni in Halle nach Aschersleben ist für Justin Fröhling inzwischen Routine. Der 24-Jährige aus Nachterstedt studiert Physik und Sport auf Lehramt und steht gleichzeitig als Teilzeitlehrkraft im Physikunterricht am Stephaneum vor der Klasse. „So weiß ich, was später mal auf mich zukommt“, sagt er selbstbewusst. Für Fröhling ist die Doppelrolle kein Spagat, sondern eine sinnvolle Ergänzung – und eine Rückkehr an seine alte Schule, an der er 2019 sein Abitur abgelegt hat. „Dass ich hier unterrichten darf, erfüllt mich mit Stolz.“