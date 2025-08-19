Bei schönstem Wetter kommen zahlreiche Besucher ins Freibad. Dabei wird nicht nur ein Baum gepflanzt, sondern auch für viel Unterhaltung gesorgt.

Alsleben/MZ. - Lange hat sich die Sonne am Samstag geziert und hinter den Wolken versteckt. Doch pünktlich zum Start des Schwimmbadfestes in Alsleben kam sie hervor. Daran habe auch Rita Swillus ihren Anteil, meinte Anja Twietmeyer (CDU), die erste stellvertretende Bürgermeisterin, zur Eröffnung mit einem Augenzwinkern, denn als Vorsitzende des Gemeindekirchenrates hat Swillus wohl einen besonders guten Draht nach oben. An diesem Tag steht sie am Kuchenstand und hilft beim Verkauf.