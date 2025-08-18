Techno-DJ-Legende Dr. Motte lässt beim Seegeflüster die Staßfurter tanzen, Schlagerstar Stefanie Hertel rockt den Bierer Berg, in Ilberstedt soll aus der Neuen Schule doch noch ein Dorfgemeinschaftshaus werden: Im Ticker von Montag, 18. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist der Montag im Salzlandkreis

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 15. August 2025.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 16. August 2025, wie es eine Kiwi-Käsetorte aus Bernburg in die Schlagzeilen geschafft hat.

7.42 Uhr: Die Abteilung Elbbrücke des Heimatvereins Grafschaft Barby und die Landfrauen luden am Sonnabend zum Barbyer Brückenfest ein. Es fand zum ersten Mal im Schlosspark statt.

Gut besucht: Das Brückenfest fand zum ersten Mal im Schlosspark statt. (Foto: Thomas Linßner)

Welches Gerücht über eine kuriose Stadtwette dabei die Runde machte, verraten wir Ihnen hier.

Kurs für Android und Tablet in Aschersleben

6.54 Uhr: Lernen, wie man ein Android-Smartphone oder Tablet richtig bedient, können Kursteilnehmer am Standort der Kreisvolkshochschule in Aschersleben, Augustapromenade 44, ab Mittwoch, 3. September, 14 Uhr.

Fünf Termine sind vorgesehen, um die wichtigsten Funktionen kennenzulernen. Wichtig laut Ankündigung durch die Kreisverwaltung: Der Kurs richtet sich nicht an Nutzer von Apple- oder Windows-Geräten.

Eine Anmeldung erfolgt hier online.

Seegeflüster: Dr. Motte lässt das Publikum toben

6.27 Uhr: Er ist eine Techno-Legende, wurde bekannt als Mitbegründer und Organisator der Loveparade in Berlin. Jetzt ist Dr. Motte, der bürgerlich Matthias Roeingh heißt, inzwischen 65 Jahre alt – und kann es tatsächlich noch immer.

Sein Publikum gepackt hat Techno-DJ Dr. Motte beim Seegeflüster in Staßfurt. (Foto: Lutz Krüger)

Das hat er am späten Freitagabend mit seinem Auftritt beim Festival „Seegeflüster“ im Strandsolbad in Staßfurt unter Beweis gestellt.Dort heizte er zwei Stunden lang dem Publikum ein – und überraschte damit sogar Festival-Chef Chris Peterka.

Wie genau das Dr. Motte gelungen ist, sagen wir Ihnen hier.

Stefanie Hertel rockt den Bierer Berg

6.13 Uhr: Die Stadt Schönebeck lud am Wochenende zum 33. Bierer-Berg-Fest ein. Stargäste waren Björn Martins, Linda Feller und Stefanie Hertel.

Am Sonntagnachmittag war Stefanie Hertel auf dem Bierer Berg in Schönebeck. (Foto: Olaf Koch)

Die drei Künstler haben übrigens gleich mehrere Dinge gemeinsam. Welche besondere Rolle dabei die Zahl 40 spielt, verraten wir Ihnen hier.

Neue Schule: Bürgerbegehren in Ilberstedt soll Verkauf stoppen

5.52 Uhr: Der Verkauf der Neuen Schule in Ilberstedt ist eigentlich schon beschlossene Sache. Der Gemeinderat hatte sich deutlich dafür ausgesprochen.

Das aber will die Fraktion der Heimatfreunde nicht so einfach hinnehmen und hat in der vergangenen Woche wie angekündigt ein Bürgerbegehren gestartet.

Zur Zukunft der Neuen Schule läuft ein Bürgerbegehren. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Die Initiatoren wollen die Neue Schule in Ilberstedt in ein Dorfgemeinschaftshaus umbauen. Erstmal werden aber Unterschriften gesammelt und der Bürgerentscheid angestrebt.