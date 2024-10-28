Die monatelange Suche hat ein Ende: Ein Mann, der im Oktober 2024 aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflohen war, wurde am Sonntag in Staßfurt von der Polizei gefasst.

