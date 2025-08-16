weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Bürgerbegehren gestartet: Initiatoren wollen Neue Schule in Ilberstedt in ein Dorfgemeinschaftshaus umbauen

Bürgerbegehren gestartet Initiatoren wollen Neue Schule in Ilberstedt in ein Dorfgemeinschaftshaus umbauen

Erstmal werden Unterschriften gesammelt und ein Bürgerentscheid angestrebt.

Von Susanne Schlaikier 16.08.2025, 06:00
Das Bürgerbegehren zur Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt ist gestartet.
Das Bürgerbegehren zur Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt ist gestartet. Engelbert Pülicher

Ilberstedt/MZ - - Der Verkauf der Neuen Schule in Ilberstedt ist eigentlich schon beschlossene Sache. Der Gemeinderat hatte sich deutlich dafür ausgesprochen. Das aber will die Fraktion der Heimatfreunde nicht so einfach hinnehmen und hat in der vergangenen Woche wie angekündigt ein Bürgerbegehren gestartet.