Bürgerbegehren gestartet Initiatoren wollen Neue Schule in Ilberstedt in ein Dorfgemeinschaftshaus umbauen
Erstmal werden Unterschriften gesammelt und ein Bürgerentscheid angestrebt.
16.08.2025, 06:00
Ilberstedt/MZ - - Der Verkauf der Neuen Schule in Ilberstedt ist eigentlich schon beschlossene Sache. Der Gemeinderat hatte sich deutlich dafür ausgesprochen. Das aber will die Fraktion der Heimatfreunde nicht so einfach hinnehmen und hat in der vergangenen Woche wie angekündigt ein Bürgerbegehren gestartet.