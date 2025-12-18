weather wolkig
Chris Löscher verkauft auf dem Kaufland-Parkplatz in Aschersleben Weihnachtsbäume. Welche Trends er dieses Jahr beobachtet und mit welchen Problemen der Händler zu kämpfen hat.

Von Anja Riske 18.12.2025, 12:15
Beim Weihnachtsbaumverkauf von Chris Löscher sind noch etliche Nordmanntannen erhältlich.
Beim Weihnachtsbaumverkauf von Chris Löscher sind noch etliche Nordmanntannen erhältlich. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Es dauert nicht mehr lange, bis in deutschen Wohnzimmern wieder Lieder wie „Oh Tannenbaum“ oder „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ erklingen. Fichte, Tanne und Co. gehören für viele zum Fest dazu. Etwa 23 bis 25 Millionen Weihnachtsbäume landen laut Daten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald jedes Jahr in den Haushalten des Landes. Die Ascherslebener können ihre Exemplare unter anderem bei Chris Löscher auf dem Parkplatz am Kaufland erwerben.