Petra und Udo Winkelmann bringen Weihnachtsstimmung in den Forstbetrieb Ochsenkopf: Hier gibt es den passenden Baum fürs Fest, zum Abholen oder Selberschlagen. Welche Sorte besonders beliebt ist und wie der Weihnachtsbaum lange frisch bleibt.

Wittenberg/MZ. - Ein Vormittag im Dezember, der Atem gefriert in der Morgenluft, auf dem Hof des Forstbetriebs Ochsenkopf riecht es nach Lagerfeuer und Tannenduft. Erste Kunden trudeln ein, auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum. Was es werden soll, wissen viele schon im Voraus.