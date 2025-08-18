weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Musikshow Hoym sucht den Superstar: Zweite Auflage begeistert Mitwirkende und Zuschauer

15 Kandidaten stehen in Staffel 2 im Rampenlicht. Wer gewinnt? Wie ist die Stimmung? Warum ist die Veranstaltung dieses Mal noch ein bisschen größer geworden?

Von Regine Lotzmann 18.08.2025, 12:15
„Du bist wunderbar!“ – mit Plakaten werden die Superstar-Interpreten angefeuert.
„Du bist wunderbar!“ – mit Plakaten werden die Superstar-Interpreten angefeuert. (Foto: Regine Lotzmann)

Hoym/MZ - „Du bist wunderbar!“ oder „Du bist mein Star!“ steht in goldener Schrift auf den extra angefertigten Plakaten, die das Publikum am Freitagabend in die Höhe reckt, während ihre Lieblinge auf der Bühne singen. Das heiße Wetter draußen, drinne kocht der Saal. Die zweite Staffel von „Hoym sucht den Superstar“ ist gerade in vollem Gange. Die Zuschauer johlen, klatschen, feuern an.