15 Kandidaten stehen in Staffel 2 im Rampenlicht. Wer gewinnt? Wie ist die Stimmung? Warum ist die Veranstaltung dieses Mal noch ein bisschen größer geworden?

Hoym/MZ - „Du bist wunderbar!“ oder „Du bist mein Star!“ steht in goldener Schrift auf den extra angefertigten Plakaten, die das Publikum am Freitagabend in die Höhe reckt, während ihre Lieblinge auf der Bühne singen. Das heiße Wetter draußen, drinne kocht der Saal. Die zweite Staffel von „Hoym sucht den Superstar“ ist gerade in vollem Gange. Die Zuschauer johlen, klatschen, feuern an.