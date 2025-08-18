Feiern im Seeland Buntes Treiben rund um die Kirche: Friedrichsaue hat sein Dorf- und Schützenfest gefeiert
Das Friedrichsauer Dorffest wartet mit vergnüglichen Höhepunkten auf. Dass es bei den Gästen ankommt, ist am Ende allen Vereinen des Ortes zu verdanken.
18.08.2025, 16:15
Friedrichsaue/MZ - Minister, sagt Dajana Jackisch am Wochenende, habe das kleine Friedrichsaue eigentlich genügend. Dabei erinnert die Ortsbürgermeisterin an die illustre Riege, die den feuchtfröhlichen Karnevalsveranstaltungen des Friedrichsauer Karnevals Klub (FKK) vorsitzt.