Das Friedrichsauer Dorffest wartet mit vergnüglichen Höhepunkten auf. Dass es bei den Gästen ankommt, ist am Ende allen Vereinen des Ortes zu verdanken.

Buntes Treiben rund um die Kirche: Friedrichsaue hat sein Dorf- und Schützenfest gefeiert

Die kleinen Funken vom Friedrichsauer Karnevals Klub entführen die Gäste des Friedrichsauer Dorf- und Schützenfestes in die Südsee.

Friedrichsaue/MZ - Minister, sagt Dajana Jackisch am Wochenende, habe das kleine Friedrichsaue eigentlich genügend. Dabei erinnert die Ortsbürgermeisterin an die illustre Riege, die den feuchtfröhlichen Karnevalsveranstaltungen des Friedrichsauer Karnevals Klub (FKK) vorsitzt.