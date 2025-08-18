weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Feiern im Seeland: Buntes Treiben rund um die Kirche: Friedrichsaue hat sein Dorf- und Schützenfest gefeiert

Feiern im Seeland Buntes Treiben rund um die Kirche: Friedrichsaue hat sein Dorf- und Schützenfest gefeiert

Das Friedrichsauer Dorffest wartet mit vergnüglichen Höhepunkten auf. Dass es bei den Gästen ankommt, ist am Ende allen Vereinen des Ortes zu verdanken.

Von Regine Lotzmann 18.08.2025, 16:15
Die kleinen Funken vom Friedrichsauer Karnevals Klub entführen die Gäste des Friedrichsauer Dorf- und Schützenfestes in die Südsee.
Die kleinen Funken vom Friedrichsauer Karnevals Klub entführen die Gäste des Friedrichsauer Dorf- und Schützenfestes in die Südsee. (Foto: Regine Lotzmann)

Friedrichsaue/MZ - Minister, sagt Dajana Jackisch am Wochenende, habe das kleine Friedrichsaue eigentlich genügend. Dabei erinnert die Ortsbürgermeisterin an die illustre Riege, die den feuchtfröhlichen Karnevalsveranstaltungen des Friedrichsauer Karnevals Klub (FKK) vorsitzt.