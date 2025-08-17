Mit einer Zuckertüten-Aktion bedanken sich Drittklässler der Gaterslebener Grundschule für vorbildliche Fahrweise bei den Autofahrern. Warum die Aktion gut ankommt.

Gatersleben/MZ - Der Regionalbereichsbeamte Andreas Raters hebt die Hand und winkt den Suzuki an den Straßenrand. Gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus-Ulrich Schnita hat der Polizist in Gatersleben, gleich in der Nähe der Grundschule „Kaethe Schulken“, eine Geschwindigkeits-Messstelle aufgebaut. Doch dieses Mal haben die beiden mit den Schulkindern aus der 3. Klasse aufgeweckte Unterstützung. „Das ist die kleine Charlotte“, sagt Raters zu dem älteren Herren hinterm Lenkrad. „Und sie möchte sich dafür bedanken, dass Sie sich vorbildlich verhalten haben.“ Der Fahrer zeigt sich sichtlich erleichtert, dass er nichts falsch gemacht habe und nimmt die kleine Zuckertüte und den lachenden Smiley aus Charlottes Hand erfreut entgegen.