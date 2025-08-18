Der Neu Königsauer Ortschef Ralf Klar sorgt sich, weil der Poller am Radweg R1 schon wieder angegriffen wurde. Was die Stadt Aschersleben dazu sagt.

Der Poller am Europaradweg R1 ist nur noch locker angeschraubt. Sollte er gestohlen werden? Neu Königsaues Ortsbürgermeister Ralf Klar ist besorgt.

Aschersleben/MZ - Seit der Europaradweg R1 vom Salzlandkreis auch zwischen Neu Königsaue und der Stadt Hecklingen in einigen Teilen neu ausgebaut wurde, gibt es immer mal wieder ein Problem. Der eigentlich nur für Radfahrer und Landwirtschaftsverkehr zwischen der Bundesstraße 180 und Neu Königsaue errichtete Weg wird nur allzu gern verbotenerweise von Autofahrern als Abkürzung genutzt. Immer wieder mal wird der Poller zerstört oder abgebaut – so wie unmittelbar nach seinem Einbau.