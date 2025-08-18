Am Montag fällt der Startschuss für die Aktion. Drei Wochen lang sind die Bernburger nun dazu aufgerufen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zu erledigen.

Auf die Pedale, fertig, los! Zum dritten Mal beteiligt sich Bernburg am Stadtradeln

Planungsamtsleiter Markus Senze hat die Hinweise aufs Stadtradeln auf dem Saaleradweg unterhalb des Schlosses aufgesprüht.

Bernburg/MZ. - Ab heute heißt es wieder: Kräftig in die Pedale treten! Denn zum dritten Mal beteiligt sich die Stadt Bernburg am Stadtradeln. Es handelt sich dabei um einen bundesweiten Wettbewerb, der vom Klima-Bündnis initiiert wurde und sich für den Schutz des Weltklimas einsetzt.