Eintritt, Snacks und Pausenraum: Die Pächter des Froser Sees wollen Angebot verbessern – für die Badegäste, aber auch für die eigenen Mitarbeiter.

Neue Hütte am Froser See soll für mehr Komfort sorgen

Die Pächter Mario Kempe (re.) und Bernd Bruder (li.) bauen mit Helfern eine Hütte am Froser See auf.

Frose/MZ - Es wird gehämmert und geschraubt, gebohrt und gesägt. Während sich am Sonnabendvormittag bereits die ersten Badegäste im angenehm kühlen Wasser des Froser Sees tummeln, bauen die beiden Pächter Bernd Bruder und Mario Kempe gemeinsam mit Familie und Helfern eine Hütte auf. Die soll das Angebot am Badesee künftig verbessern.