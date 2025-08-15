Die Polizei hat erstmals Bildmaterial auf der Suche nach dem Brandstifter vom Schäferberg in Bernburg herausgegeben und bittet Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt diese Person?

Hinweise auf Brandstifter vom Schäferberg in Bernburg - wer erkennt Person auf dem Foto?

Bernburg/MZ/kt. - Nach den zahlreichen Fahrzeugbränden am Schäferberg in Bernburg geht die Polizei derzeit einer heißen Spur nach und bittet in dem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer erkennt die Person auf dem Bild? (Foto: Polizei)

Denn am Freitag hat die Polizei Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf dem ein Mann zu sehen ist. Sie stammen vom 30. April, gegen 1 Uhr. Damals wurde der Brand eines Pkw im Bereich des Schäferberges in Bernburg gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer laut Polizei an den Rädern aus und führte dazu, dass der Seat vollständig ausbrannte. Aufgrund der Hitzeentwicklung griffen die Flammen auf einen davor abgestellten Pkw über und beschädigten diesen ebenfalls am Heck.

„Im Rahmen der Ermittlungen wurde Bildmaterial einer Überwachungskamera aus diesem Bereich gesichert und ausgewertet. Ein Zusammenhang zu weiteren Brandermittlungen in dem Bereich des Schäferberges kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, die Fahndung bezieht sich allerdings auf die erwähnte Tat“, so Polizeisprecher Marco Kopitz.

Bisher geführte Ermittlungen hätten leider nicht zur Aufklärung der Straftat geführt. Die auf den Fotos abgebildete Person konnte aber in einem zeitlichen Zusammenhang zur Tat auf dem Video festgestellt werden. „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um den Täter bzw. die Täterin handelt“, so Kopitz weiter.

Deshalb fragt die Polizei: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort der Person geben?

Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/3790 entgegen.