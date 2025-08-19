weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Reisen: So wächst Wellnessoase im Bernstein Resort Neugattersleben weiter und das plant neuer Hoteldirektor

Reisen So wächst Wellnessoase im Bernstein Resort Neugattersleben weiter und das plant neuer Hoteldirektor

Das Bernstein Resort in Neugattersleben hat einen neuen Hoteldirektor. Was er vorhat und welche Investitionen vorgenommen worden sind.

Von Katharina Thormann 19.08.2025, 17:58
Philipp Voß, neuer Hoteldirektor im Bernstein Resort in Neugattersleben, am neugestalteten Außenbereich.
Philipp Voß, neuer Hoteldirektor im Bernstein Resort in Neugattersleben, am neugestalteten Außenbereich. (Foto: Engelbert Pülicher)

Neugattersleben/MZ. - Das Wasser im nagelneuen, beheizten Außenpool glitzert in der Sonne, die Palmen bewegen sich leicht im Wind und die Sonnenliegen warten an diesem warmen Vormittag auf die ersten Badegäste. Genau dieses Urlaubsgefühl ist seit neuestem nicht an einem Strand auf Kreta, sondern direkt vor der Haustür – im Bernstein Resort in Neugattersleben – zu erleben.