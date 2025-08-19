Das Bernstein Resort in Neugattersleben hat einen neuen Hoteldirektor. Was er vorhat und welche Investitionen vorgenommen worden sind.

Neugattersleben/MZ. - Das Wasser im nagelneuen, beheizten Außenpool glitzert in der Sonne, die Palmen bewegen sich leicht im Wind und die Sonnenliegen warten an diesem warmen Vormittag auf die ersten Badegäste. Genau dieses Urlaubsgefühl ist seit neuestem nicht an einem Strand auf Kreta, sondern direkt vor der Haustür – im Bernstein Resort in Neugattersleben – zu erleben.