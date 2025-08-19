Die Ascherslebener Jugendfreizeiteinrichtung Wassertormühle hat zum Tag der offenen Tür eingeladen – und erhält zahlreiche Unterstützung.

Der Apothekergraben wird beim Mühlenfest zur Rennstrecke mit Hindernissen, die Roland Niehoff ausprobiert.

Aschersleben/MZ - „Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren“, sagt Roland Niehoff, als die hölzernen Verkehrszeichen, die er und seine Kollegin Anke Kollath gerade im Ascherslebener Apothekergraben aufgebaut haben, gleich wieder vom Wind umgeweht werden. „Vielleicht ein bisschen beschweren am Fuß“, überlegt der Mitarbeiter von Jugendwerkstatt und WERKstattSCHULE des Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrums (BBRZ). Doch für das Mühlenfest der Ascherslebener Wassertormühle muss jetzt provisorisch das Festbinden der Schilder reichen. Denn die Gäste der Einrichtung sollen Gokart fahren können.