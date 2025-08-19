Endlich ist der Schulhof der Grundschule in Brehna fertiggestellt. Klinkerpflaster, Sitzinseln und Fallschutzflächen schaffen mehr Platz, Sicherheit und Aufenthaltsqualität für 220 Kinder.

Triste Betonflächen sind Geschichte - Wie der Schulhof der Grundschule Brehna umgestaltet wurde

Stefanie Rückauf und Michael Herrmann auf dem neuen Schulhof der Pestalozzi-Grundschule.

Brehna/MZ. - Nach drei Jahren Planung und Bauzeit ist der Schulhof der Pestalozzi-Grundschule in Brehna grundlegend erneuert worden. Wo zuvor eine versiegelte Betonfläche mit Rissen und Stolperstellen lag, finden die rund 220 Schülerinnen und Schüler nun eine barrierefreie Anlage mit Klinkerpflaster, grünen Inseln, Fallschutzbereichen und großzügigen Bewegungsflächen. Die Umgestaltung ist Teil eines Gesamtprojektes, das auch den Ersatzneubau des Hortgebäudes umfasst.