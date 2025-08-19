Nach drei Jahren Planung und Bauzeit Triste Betonflächen sind Geschichte - Wie der Schulhof der Grundschule Brehna umgestaltet wurde
Endlich ist der Schulhof der Grundschule in Brehna fertiggestellt. Klinkerpflaster, Sitzinseln und Fallschutzflächen schaffen mehr Platz, Sicherheit und Aufenthaltsqualität für 220 Kinder.
Aktualisiert: 19.08.2025, 12:41
Brehna/MZ. - Nach drei Jahren Planung und Bauzeit ist der Schulhof der Pestalozzi-Grundschule in Brehna grundlegend erneuert worden. Wo zuvor eine versiegelte Betonfläche mit Rissen und Stolperstellen lag, finden die rund 220 Schülerinnen und Schüler nun eine barrierefreie Anlage mit Klinkerpflaster, grünen Inseln, Fallschutzbereichen und großzügigen Bewegungsflächen. Die Umgestaltung ist Teil eines Gesamtprojektes, das auch den Ersatzneubau des Hortgebäudes umfasst.