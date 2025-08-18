Bei Bauarbeiten im Braunsbedraer Ortsteil Neumark haben Arbeiter am Montag einen amerikanischen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 460 Anwohner im Radius von 750 Metern mussten heute für die Entschärfung ihre Häuser verlassen. 12.05 Uhr war die Bombe erfolgreich entschärft.

Udo Theilemann und Danny Knabe haben die in Braunsbedra entdeckte Bombe erfolgreich entschärft.

Braunsbedra/MZ. - Erneuter Bombenfund in Braunsbedra: Bei Arbeiten für eine Abwasserleitung auf einem Privatgelände sind Arbeiter am Montag im Ortsteil Neumark auf eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der fünf Zentner schwere Blindgänger vom Typ GP 500 mit Heckzünder musste entschärft werden – 460 Anwohner im Umkreis von 750 Metern mussten ihre Häuser verlassen. Kurz nach 11 Uhr war die Evakuierung beendet. Um 12.05 Uhr hieß es: Entschärfung erfolgreich.