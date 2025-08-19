Das Leben einer jungen Familie gerät aus den Fugen, als ihr 18 Monate alter Sohn einen Herzstillstand erleidet. Auf einem Supermarktparkplatz in Quedlinburg kommt es zum dramatischen Rettungseinsatz von Maltesern, ASB und Notarzt.

Die Familie des kleinen Emil Maximilian bedankt sich beim Rettungsteam der Malteser, das ihrem anderthalb Jahre alten Sohn auf dem Parkplatz eines Supermarktes in in Quedlinburg das Leben gerettet hat.

Quedlinburg/MZ. - „Zu sehen, dass es Emil gut geht, gibt uns Kraft. Es hilft auch uns, solche Einsätze zu verarbeiten“, sagt Rettungssanitäterin Jennifer Blume beim Wiedersehen nach einem dramatischen Notfalleinsatz in Quedlinburg.