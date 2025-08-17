Zur dritten Auflage des Christopher Street Days im Burgenlandkreis kommen etwa 600 Teilnehmer nach Naumburg. Während sie ein Zeichen für Respekt setzten, bleibt es friedlich.

Lieben und lieben lassen - Bunte Parade macht queeres Leben sichtbar

Der dritte Christopher Street Day des Burgenlandkreises stand am Samstag in Naumburg unter dem Motto „Qeerdenken statt Querdenken!“.

Naumburg. - Das Leben im Burgenlandkreis ist bunt. Ganz offensichtlich wurde dies am Samstag in Naumburg, als Jung und Alt unter wehenden Regenbogenflaggen den dritten Cristopher Street Day (CSD) des Burgenlandkreises auf den Straßen und dem Marktplatz der Domstadt zelebrierten – und das auch äußerlich bunt, laut, mit einem Kulturprogramm samt einer Drag- und Artistikshow, deutlichen politischen Ansagen und unter großer Polizeipräsenz.