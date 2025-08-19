Gelingt Integration auf dem Arbeitsmarkt? Jobcenter-Chef über Migranten in Halle: „Die Menschen wollen arbeiten“

Es dauert teils Jahre, bis in Halle lebende Migranten fit genug für den Arbeitsmarkt sind. Und doch lohnt es sich für hiesige Unternehmen, auf sie zu setzen, sagt der Chef des Jobcenters Halle.