Marja Reuter absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst beim DRK in Köthen. An den Wochenenden ist die 20-Jährige im Freibad Glauzig Rettungsschwimmerin.

Bufdi beim DRK in Köthen: Marja Reuter ist Rettungsschwimmerin im Freibad in Glauzig

Glauzig/MZ. - „Schwimmen“, sagt Marja Reuter, „kann ich schon seit ich auf der Welt bin.“ Nicht ganz. Aber schon mit drei holt sie sich das Seepferdchen-Abzeichen und demonstriert damit, dass sie sich zumindest über Wasser halten kann. Seither ist sie dem nassen Element eng verbunden.