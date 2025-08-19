weather sonnig
  4. Bundesfreiwilligendienst: Bufdi beim DRK in Köthen: Marja Reuter ist Rettungsschwimmerin im Freibad in Glauzig

Marja Reuter absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst beim DRK in Köthen. An den Wochenenden ist die 20-Jährige im Freibad Glauzig Rettungsschwimmerin.

Von Sylke Hermann 19.08.2025, 17:59
Marja Reuter ist diesen Sommer als Rettungsschwimmerin im Freibad in Glauzig im Einsatz.
Glauzig/MZ. - „Schwimmen“, sagt Marja Reuter, „kann ich schon seit ich auf der Welt bin.“ Nicht ganz. Aber schon mit drei holt sie sich das Seepferdchen-Abzeichen und demonstriert damit, dass sie sich zumindest über Wasser halten kann. Seither ist sie dem nassen Element eng verbunden.