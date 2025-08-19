Große Jubiläums-Party auf Holzmarkt Naumburg Von „Kiss From a Rose“ bis „It's Raining Men“: Welche 15 Songs die Ladys vom „popchor(N)aumburg“ am liebsten singen
Die sangesfreudigen Damen vom „popchor(N)aumburg“ feiern ihr Gründungsjubiläum. Welche Gefühle und Erinnerungen Mitglieder des Chors mit ihren jeweiligen Lieblingsliedern verbinden.
19.08.2025, 18:54
Naumburg - Mit einer großen Sause feiern die sangesfreudigen Damen vom „popchor(N)aumburg“ am Sonnabend (23. August) das Jubiläum ihres 15-jährigen Bestehens. Das seit der Gründung von Michael Beck geleitete Ensemble ist inzwischen von 24 auf 54 Mitglieder angewachsen. Unter dem Motto „15 Jahre, 15 Lieder“ verraten einige Chorsängerinnen, welcher Song aus ihrem Repertoire ihnen besonders ans Herz gewachsen ist.