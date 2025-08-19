Ein 15-Jähriger hatte große Angst vor Feuer, doch heute steht er mit brennenden Stäben auf der Bühne. Bei einer Show fing sogar sein Haar Feuer. Warum er trotzdem weitermacht.

Sören Richter präsentiert seine Feuershow beim Park- und Heimatfest in Mühlanger.

Zahna/MZ - „Ich hatte extreme Angst vor Feuer“, sagt Sören Richter rückblickend. Heute wirbelt der 15-jährige Gymnasiast scheinbar furchtlos brennende Stäbe durch die Luft und lässt bei Auftritten Funken sprühen. Was einst ein angsteinflößendes Element für ihn war, ist jetzt Bühne und Hobby zugleich. Denn Sören Richter ist Teil einer Jugendgruppe, die mit Feuershows auf Festen in der Region für Staunen sorgt.