Halle fehlen über 100 Millionen Euro im Haushalt. Gleichzeitig fließt viel Geld in Theater und Oper. Bei Stadträten rumort es.

Zahlt Stadt zu viel für die Bühnen Halle? Wie der neue Geschäftsführer reagiert

Bleiben die Lichter in der Oper Halle auch künftig wie gewohnt an?

Halle (Saale)/MZ - Dienstagabend im Finanzausschuss hatte der neue Geschäftsführer der Bühnen Halle, Klaus Dörr, seinen ersten Auftritt, aber abseits von Glamour oder Scheinwerferlicht. Und der Manager als Nachfolger von Uta van den Broek bekam sofort ein Gefühl für das politische Klima, das die TOOH die nächste Zeit begleiten dürfte.