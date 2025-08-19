Bei Anwohnern lagen im Vorjahr die Nerven blank. Tarmac-Veranstalter wollen jetzt bei einem Bürgerfest in Allstedt erklären, wie es dieses Jahr besser laufen soll.

Neues Konzept gegen Lärm beim Tarmac-Festival auf dem Flugplatz Allstedt

Beim Tarmac-Festival auf dem Flugplatzgelände bei Allstedt wird rund um die Uhr durchgetanzt.

Allstedt/MZ. - Zum sechsten Mal steigt am ersten Septemberwochenende das Tarmac-Festival auf dem Allstedter Flugplatz. Die Party mit Nonstop-Musik der Stilrichtungen Elektro, Disco, Goa und House auf mehreren Bühnen zieht jedes Jahr gut 3.000 Besucher aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland an, die Tickets sind stets innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.