Kommt ein großer Batteriespeicher an die A38 in Mansfeld-Südharz?

Nahe der Schachthalde Niederröblingen und der A38 sollen ein Solarpark und ein großer Batteriespeicher entstehen.

Allstedt/MZ. - Sie sehen aus wie kleine Containerdörfer. Nur, dass sich in den aneinandergereihten weißen Kästen keine Büros oder Unterkünfte befinden, sondern große Batterien. So einen Energiegroßspeicher will das Münchener Unternehmen Kronos Solar jetzt auch nahe dem Autobahndreieck Südharz in der Gemarkung Niederröblingen bauen.