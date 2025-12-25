Stadt Bernburg unterstützt künftig finanziell die neue Einrichtung am Saalplatz. Wo Unterstützung benötigt wird.

Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (links) kam zur Eröffnung des neuen DRK-Engagementzentrums am Saalplatz in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Das im Juni eröffnete Engagementzentrum am Bernburger Saalplatz soll künftig finanziell durch die Stadt unterstützt werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig gefasst. Ab 2026 erhält das Deutsche Rote Kreuz als Träger der vom Sozialministerium Sachsen-Anhalt geförderten Einrichtung einen jährlichen Zuschuss von 5.000 Euro aus der Stadtkasse.