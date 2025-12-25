Dessau/MZ. - Eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern an Heiligabend beschäftigt die Polizei in Dessau-Roßlau. Ein 20-jähriger Dessauer erschien am 24. Dezember im Polizeirevier Dessau-Roßlau, um eine entsprechende Strafanzeige zu erstatten.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der 20-Jährige an, dass er zufällig auf einen 27-jährigen Dessauer getroffen sei und sich dann ein Streit entwickelt habe. In dessen Folge soll der 27-jährige Beschuldigte mit einem Ast auf Kopf und Rücken des Jüngeren eingeschlagen haben. Dabei erlitt der 20-Jährige mehrere Hämatome. Nur weil ein Unbekannter eingriff, ließ der Beschuldigte von weiteren Schlägen ab und entfernte sich.

Während der Anzeigenaufnahme sagte der 20-jährige Geschädigte außerdem aus, dass er von dem 27-Jährigen über einen Audiomessenger bedroht worden sei. Dabei soll der Beschuldigte sinngemäß geäußert haben, er würde den Geschädigten „wie eine Weihnachtsgans braten“. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung wurden keine Angaben gemacht.